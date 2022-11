L’harmonica c’est bien évidemment Toots Thielemans mais aussi Stevie Wonder avec Sting, Eurythmics, Dionne Warwick, Prefab Sprout et McCartney

Pas d’harmonica sans son harmoniciste ! Et comment parler de cet instrument sans parler de l’un de ses maîtres, né dans notre plat pays, Jean-Baptiste Frédéric Isidore, baron Thielemans dit Toots Thielemans est un de nos plus grands porte-drapeaux du jazz qui finira par obtenir la double nationalité américaine.

Son premier harmonica, il le reçoit à l’âge de 5 ans, un instrument qui va l’aider par son action ''souffler-aspirer'' à mieux contrôler l’asthme qui l’affectera toute sa vie. Son surnom qui ne le quittera plus, il lui est suggéré pour faire plus américain. Et pourquoi pas "Toots” comme le trompettiste-compositeur-arrangeur Toots Camarata ou comme Toots Mondello, le saxophoniste de Lionel Hampton. Référence dans le jazz et une popularité qui l’aura amené à monter sur scène aux côtés de plus grands noms du rock et de la pop aussi !

Sting ''Brand New Day'' en 1999 avec l’harmoniciste Stevie Wonder qu’on retrouve sur plusieurs hits pop/rock, invité par d’autres artistes très régulièrement, comme ici en 1985 avec Eurythmics pour ''There Must Be an Angel (Playing With My Heart)’’, aussi sur ce titre caritatif de Dionne Warwick ''That’s What Friends Are For'' dont les bénéfices iront à la recherche et la prévention contre le SIDA. Parmi les autres apparitions de Wonder à l’harmonica, il y a ce titre de Prefab Sprout " Nightingales " en 1988, aux côtés de Paul McCartney, avec qui il avait déjà interprété le célèbre ''Ebony and Ivory'', qu’on retrouve à l’harmonica pour ''Only Our Hearts''.