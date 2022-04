L’habitat léger séduit en Wallonie, mais se régule aussi

Ce motif d’ordre économique, c’est aussi ce qui a amené Chloé et Martin à acheter et vivre dans une tiny house. Durant l’automne 2021, TéléSambre avait rencontré le jeune couple à Biercée lors de la construction de leur futur logement. " A 24 ans, être propriétaire d’un grand terrain et d’une grande maison, ce n’est juste pas possible, explique Chloé. Nous avons trouvé cette idée sur internet et ce concept de vivre aussi bien avec moins nous plaisait. Quelque chose de plus simple et de plus écologique. "

Un projet accéléré par le Covid et qui s’installe désormais à Lobbes. Un projet estimé entre 40 et 80.000 euros, qui facilite l’installation comparée au coût d’une maison et à sa durée de construction. Un prix dont l’attractivité est renforcée par l’envie d’itinérance de certaines personnes.