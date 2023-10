"L’habitant de l’infini" : le grand retour de l’immortel

Pour cette réédition, Casterman offre à "L’habitant de l’infini" un écrin digne des épopées sanglantes de Manji. Il faut le souligner, cette nouvelle parution offre aux lecteurs la possibilité de se procurer un bel objet au-delà d’un récit devenu culte. Si son format reste identique aux mangas traditionnels "de poche" il regroupe toutefois deux tomes en un, proposant de ce fait un ouvrage à l’épaisseur relativement conséquente. Un choix qui peu présenter quelques inconvénients de maniabilité et qui concède quelques défauts de lisibilité. Mais ce sacrifice présente l’avantage de proposer un manga à l’allure imposante et à la couverture attrayante pour une collection plus courte terminée en 15 tomes.

Et si le format a été entièrement repensé, le contenu reste, lui, toujours aussi passionnant. "L’habitant de l’infini" est l’une des premières séries à faire son apparition sur le marché francophone en 1995. Avec son récit de samouraï, Hiroaki Samura livre aux lecteurs une aventure certes extrêmement violente mais également remplie d’une véritable poésie. Si l’auteur fait preuve d’une étrange fascination pour les corps mutilés et la violence de la voie du sabre japonais, il est également capable d’offrir un panel de personnages toujours plus complexes et très souvent teinté d’une certaine mélancolie. Ses traits fins et rapides offrent à l’action une intensité plus que bienvenue et une légèreté presque émouvante au cœur d’une aventure pourtant extrêmement sombre.