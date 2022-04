L’extrême droite, il faut débattre avec elle ?

Philippe, un auditeur de Marcinelle, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Il faut débattre. Je trouve qu’en Wallonie, nous sommes en démocrature et non en démocratie, car on ne laisse pas tout le monde s’exprimer. Je précise que je suis pour la liberté d’expression."

Si nos politiques wallons ne savent pas contrer les idées extrêmes, ils n’ont rien à faire en politique

"Il y a un ras-le-bol. Dans mon entourage, beaucoup seraient prêts à voter pour ce genre de parti. On doit pouvoir discuter avec tout le monde pour contrer les idées. Et s’il y a des propos condamnables, il faut condamner ces personnes."