Ультраправі роблять новий прорив у Європі | L’extrême droite fait une nouvelle percée en Europe

Джорджія Мелоні, лідер італійських ультраправих, хоче стати прем'єр-міністром після перемоги на парламентських виборах в Італії цієї неділі. Вона спробувала заспокоїти, незважаючи на занепокоєння, висловлені вдома та за кордоном, заявивши: "Ми будемо керувати за всіх італійців". Після Швеції ультраправі роблять новий прорив у Європі, де вперше з 1945 року пост фашистська партія опинилася біля воріт влади.

Коаліція, яку Джорджія Мелоні формує з іншою ультраправою євроскептичною партією, Лігою Маттео Сальвіні, і Forza Italia, консервативною партією Сільвіо Берлусконі, набере близько 43% голосів, що гарантує йому абсолютну більшість місць. як у Палаті депутатів, так і в Сенаті.

Формування, засноване наприкінці 2012 року Джорджією Мелоні з дисидентами від берлусконізму, випереджає Демократичну партію Енріко Летти, яка не змогла зібрати ефективних голосів для блокування ультраправих і впала нижче позначки в 20% в умовах низької участі ( 64,07%, порівняно з 73,86% у 2018 році).