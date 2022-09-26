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Ультраправі роблять новий прорив у Європі | L’extrême droite fait une nouvelle percée en Europe

il y a 24 minutesTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

Джорджія Мелоні, лідер італійських ультраправих, хоче стати прем'єр-міністром після перемоги на парламентських виборах в Італії цієї неділі. Вона спробувала заспокоїти, незважаючи на занепокоєння, висловлені вдома та за кордоном, заявивши: "Ми будемо керувати за всіх італійців". Після Швеції ультраправі роблять новий прорив у Європі, де вперше з 1945 року пост фашистська партія опинилася біля воріт влади.

Коаліція, яку Джорджія Мелоні формує з іншою ультраправою євроскептичною партією, Лігою Маттео Сальвіні, і Forza Italia, консервативною партією Сільвіо Берлусконі, набере близько 43% голосів, що гарантує йому абсолютну більшість місць. як у Палаті депутатів, так і в Сенаті.

Формування, засноване наприкінці 2012 року Джорджією Мелоні з дисидентами від берлусконізму, випереджає Демократичну партію Енріко Летти, яка не змогла зібрати ефективних голосів для блокування ультраправих і впала нижче позначки в 20% в умовах низької участі ( 64,07%, порівняно з 73,86% у 2018 році).

 

L’extrême droite fait une nouvelle percée en Europe

Giorgia Meloni, la patronne de l’extrême droite italienne veut devenir Première ministre après sa victoire aux législatives de ce dimanche en Italie. Elle a tenté de rassurer face aux inquiétudes exprimées dans son pays et à l’étranger en déclarant : " Nous gouvernerons pour tous les Italiens ". Après la Suède, l’extrême droite fait une nouvelle percée en Europe, où pour la première fois depuis 1945 un parti post-fasciste se retrouve aux portes du pouvoir.

La coalition que Giorgia Meloni forme avec l’autre parti eurosceptique d’extrême droite, la Ligue de Matteo Salvini, et Forza Italia, le parti conservateur de Silvio Berlusconi, récolterait environ 43% des suffrages, ce qui lui assure la majorité absolue des sièges aussi bien à la Chambre des députés qu’au Sénat.

La formation fondée fin 2012 par Giorgia Meloni avec des dissidents du berlusconisme devance le Parti démocrate d’Enrico Letta, qui n’a pas réussi à susciter un vote utile pour faire barrage à l’extrême droite et passe sous la barre des 20%, dans un contexte de faible participation (64,07%, contre 73,86% en 2018).

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