L'extrême droite aux portes du pouvoir en Suède : un risque d'effet domino ?

Si les premières tendances se confirment, l’extrême droite suédoise sera donc en mesure de gouverner. Mais pas seule. On se dirige en effet vers une alliance avec la droite traditionnelle (les "Modérés"). Une vraie révolution.

Car si les Modérés ont a toujours défendu un cordon sanitaire autour de l’extrême-droite, il y a quelques mois, ils ont ouvert la porte à un rapprochement avec la droite radicale.

Ce changement de cap s’explique, d’une part, par la stratégie de dédiabolisation et de normalisation de l’extrême droite. Les Démocrates de Suède ont des racines clairement néo-nazies et racistes. Mais depuis plusieurs années, le parti, sous l’impulsion de son leader, Jimmie Åkesson, a expurgé ses éléments les plus extrémistes, et a lissé son discours. Bref, il s’est rendu plus fréquentable.