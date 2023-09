L'extraordinaire Pic Acrobatique

Avez-vous déjà assisté à un spectacle d’acrobaties aériennes ? Des avions slalomant entre des plots, faisant des loopings ou autres vols planés... Françoise Gobbe, notre photographe de la semaine, a effectivement assisté à l’une de ces représentations mais à une échelle beaucoup plus réduite. L’avion est remplacé par un pic-épeiche et le plot par une branche. “Je l’ai vu se diriger vers moi. Il a ensuite commencé à faire des acrobaties autour de cette branche”. Devant cette scène, les plus enfantins d’entre nous, imiteraient le bruit d’un avion à hélices durant la performance acrobatique de ce pic-épeiche. Contrairement au sport moteur, le risque pour notre modèle est moins grand. Cependant pour notre photographe, suivre son sujet reste le même challenge, qu’il soit à moteur ou à plumes...

