L’extra E.T. l'extraterrestre a 40 ans !

Avec "E.T.", Steven Spielberg va plus que jamais marquer son goût pour le fantastique, les productions familiales et le cinéma intelligent et populaire. Pourtant, dès le départ, avec un personnage comme cet extraterrestre au physique ingrat, réalisé à partir des visages du génial physicien Albert Einstein, du poète Carl Sandburg et d’un… carlin, rien n’était gagné d’avance. Mais le message est passé. Comme le coup de fil du héros à travers les étoiles. Un héros qu’on retrouvera quelques années plus tard siégeant au Sénat galactique de la saga Star Wars, imaginée par le meilleur ami de Steven, un certain George Lucas. D’ailleurs ceux-là n’ont jamais arrêté de s’auto-référencer. Souvenez-vous, dans la chambre d’Elliot, on retrouve des figurines Star Wars. Dans le premier épisode d’Indiana Jones, l’archéologue découvre de drôles de dessins en formes de C3PO et R2D2 sur les montants de l’Arche de l’Alliance ; alors que dans le deuxième, il boit des coups dans le club… Obiwan ! Après tous ces hommages (et ils sont encore nombreux), cela méritait bien une présence sénatoriale pour E.T. et les siens !