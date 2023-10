L’extinction de l’homme de Néandertal pourrait nous éclairer sur la fin éventuelle de l’humanité

C’est en 2015, à Malataverne, dans la vallée du Rhône, que cet archéologue et chercheur au CNRS met à jour un corps dans la grotte de Mandrin. Au cours de la fouille, Ludovic Slimak sent une odeur étrange : "Cela ressemble à du gibier grillé et c’était étonnant, on n’avait jamais retrouvé d’odeur fossile. Il va falloir comprendre qu’à un moment, nos outils touchent des roches dans la terre, des fragments de la paroi de la grotte sur lesquels s’étaient déposées des graisses de viandes grillées par les chasseurs Néandertaliens… D’incroyables odeurs qui avaient plus de 40.000 ans et qui nous surgissait au nez comme si on était face à des Néandertaliens…"

Les découvertes sont nombreuses, parmi elles, des productions humaines et une dent datée du 54e millénaire que Ludovic situe dans le Néronien, à l’époque de Sapiens. Or, ces productions avaient été découvertes "en sandwich entre des installations néandertaliennes, elles étaient en réalité le fruit d’une première vague migratoire de populations Sapiens en territoire Néandertalien, et ce qui était fascinant c’est que, comme on a des milliers de silex et qu’on a des vestiges humains dans toutes les couches, on peut voir que ce passage Sapiens, Sapiens ancien, archaïque, est complètement pris dans le temps entre territoires néandertaliens".