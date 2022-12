Le groupe des intercommunales Idelux s'occupe de développements économique et touristique mais également de l'épuration des eaux et de gestion des déchets. L'Assemblée Générale de ce mercredi à Libramont, a permis d'évoquer la stratégie dans ces différents domaines. Le Directeur Général Fabian Collard a souligné qu’il était de plus en plus difficile de mener à bien des projets, notamment es projets de nouvelles zones d'activités économiques. Lors des questions-réponses, l’extension du parc d’activités de Weyler-Hondelange a fait l'objet de deux interventions dont celle du Bourgmestre d'Arlon. Il a tenu à évoquer le dossier de l'extension de la zone d'activités économiques de Weyler-Hondelange et de rappeler que le conseil communal d’Arlon, à l’unanimité n’avait pas marqué son accord sur une extension de 28 hectares, mais de limiter cette extension à ce que prévoit l’avant-projet de schéma de développement communal, c’est-à-dire 6,69 Hectares. Elie Deblire, Président d'Idelux Développement a rappelé qu'à la demande des agriculteurs et des communes, le projet d'extension était déjà passé de 45 à 28 hectares. Face au point de vue des communes, le Président d’Idelux Développement se dit ouvert au dialogue mais la décision du Gouvernement Wallon. Le Ministre Wallon de l'Aménagement du Territoire Willy Borsus a demandé le mois dernier une nouvelle analyse des incidences environnementales.