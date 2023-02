L'extension du zoning de Weyler-Hondelange sera-t-elle acceptée par Willy Borsus ?

Toujours pas d'issue pour le projet d'extension du zoning de Weyler-Hondelange. Appelé à trancher dans ce dossier, le ministre wallon de l'agriculture et de l'aménagement du territoire s'est rendu sur place lundi afin de réentendre les arguments de chacun.

Le temps de saluer les représentants d'Idelux, les agriculteurs et riverains de Hondelange, Willy Borsus ouvre rapidement le débat. Un débat cordial, mais dans lequel s'oppose deux visions : le développement économique avec l'implantation d'entreprises et la préservation des parcelles agricoles.

"Il y a aujourd'hui des enjeux alimentaires, de biodiversité et climatiques qu'il faut prendre en compte", explique Adrien Blauen, agriculteur qui a déjà été entendu en commission du parlement de Wallonie. "Ce sont des urgences et on ne peut plus continuer à faire ce type de projet comme on le faisait par le passé".

Si la position des agriculteurs n'a pas changé depuis dix ans, le projet ayant été introduit en 2013 puis réduit de 45 à 28 hectares, les communes d'Arlon et de Messancy ont remis des avis peu et pas favorables. Pour les élus du chef-lieu, 6,7 hectares seraient suffisants, d'autant plus qu'il y aurait d'autres zones à exploiter. "On peut espérer des décisions par phase", répond Elie Deblire, président d'Idelux. "Mais nous avons un dossier global de l'ordre de 28 hectares, nous sommes persuadés qu'il y a des besoins donc on devra peut-être en faire la démonstration en avançant petit à petit".

De son côté, le ministre Borsus se donne encore quelques semaines pour analyser le dossier avec les alternatives proposées. "Le mois de mai me paraît une échéance raisonnable pour qu'une décision soit prise à cet égard", conclut-il.