L'extension du piétonnier à Namur inquiète les commerçants

Depuis le mois de février dernier , on connaît les contours du projet d'extension du piétonnier de la ville de Namur. Les travaux doivent débuter en 2023 et ils ne font pas que des heureux. 90 commerçants des rues de Fer et de l'Ange viennent de signer une pétition pour dénoncer un projet qu'ils estiment disproportionné. Raphaël Picone est à l'origine de ce mouvement et il est très inquiet :" Il faut savoir que ce piétonnier, c'est 5 à 7 ans de travaux, il y a déjà des gros problèmes d'accessibilité au centre ville et ils seront encore aggravés pendant toute cette période; en plus du manque de parkings, ça va être une catastrophe...Les clients ne viendront plus, ils seront démotivés. Ce sont tous les petits commerçants comme nous qui faisons vivre le centre ville qui vont trinquer." Et le commerçant de souligner qu'une ville verte mais déserte ne serait en définitive dans l'intérêt de personne.