L’expulsion d’un des trois Iraniens réfugiés à Bruxelles suspendue provisoirement

Ce matin, un des trois Iraniens retenus au centre de détention de Steenokkerzeel, a été emmené par la police vers l’aéroport de Zaventem en vue de son expulsion vers la Turquie. Ses avocats ont obtenu la suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire.

Tôt ce matin, la police s’est rendue au centre Caricole pour escorter Ali vers l’aéroport. Son avion devait décoller à 11h, mais ses avocats, Me Guillaume Lys et Me Aurélie Jonkers, ont déposé une requête auprès du tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

Nous avons pu nous procurer l'ordonnance rendue par le juge. On peut y lire : "De manière tout à fait exceptionnelle, vu le risque de violation des droits de l'homme, nous enjoignons l'État Belge de suspendre l'expulsion prévue ce jour".

La suspension d'expulsion est ordonnée pour une période d'un mois, jusqu'au 28 février. Cette décision est actée à 10h45. Mais dans le même temps, Ali est toutefois bien monté dans l'avion qui doit le ramener en Turquie.

Les procédures légales se poursuivent : "Nous avons déposé une nouvelle demande d’asile", explique Me Lys.

L’inquiétude est d’autant plus grande que les visages des trois Iraniens sont désormais connus dans leur pays d’origine. En effet, dimanche et lundi passé, des manifestations de soutien ont eu lieu. Et auraient été médiatisées jusqu’en Iran.

De son côté, l’Office des Étrangers rappelle que le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA) a décidé de ne pas accorder le statut de réfugié à ces trois Iraniens. La Belgique a donc le droit d’exécuter l’ordre de quitter le territoire et de les renvoyer vers la Turquie. Une première tentative a eu lieu lundi, elle s’est soldée par un échec. La Belgique a désormais le droit d’utiliser la contrainte pour les forcer à monter dans un avion.