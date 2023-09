L'exposition WRITERS 2.0 mettant en avant l'Art du lettrage dans le Graffiti à découvrir dès le 7 octobre à l'Urban Art Center à Bruxelles

Writers is Back ! En effet, l’Urban Art Center et Propaganza vous invitent à plonger dans ce monde fascinant. Cette exposition est une ode aux lettreurs. Ce sont certainement les acteurs les moins connus et les plus mystérieux de la scène du street art et du graffiti. Pourtant, c’est avec eux que tout à commencé. Vous êtes surement assez familier avec leurs œuvres, en effet vous pouvez les admirer tous les jours en promenant dans la rue.

Au cours de cette exposition, vous pourrez découvrir différents types d’œuvres d’art : toile, sérigraphie, mobilier urbain customiser, et impression,… Mais aussi différents styles de graffiti : block letter, wildstyle, flop …

A quoi s’attendre pour ce weekend de vernissage ?

Samedi 7/10

Ouverture du bar 14h

Atelier Graffiti 14h- 17h (30€ )

DJ Set by Tarmac 16h – 20h

Concours de croquis 17h (inscription gratuite)

Petite restauration 17h

Custom en Live par l’artiste Never 18h -20h

Dimanche 8/10

Ouverture du bar 14h

Flop Contest 17h (inscription gratuite)

L’exposition sera visible jusqu’au 19 novembre et note bien que le centre reste ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h.

Propaganza et son Urban Art Center, t'invitent à venir découvrir sa nouvelle exposition !

>> Rue Roosendael 208, 1190 Forest

En plus TARMAC te fait gagner des beaux prix en partenariat avec Propaganza dont 2 places pour une initiation au graffiti & un Tshirt exclusif "Writers" ! Check le formulaire ci-dessous et tente ta chance !

