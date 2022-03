L’exposition "Une grande histoire de la navigation" s’ouvre samedi à Tour & Taxis

Cette histoire de la navigation est retracée sur plus de 1.500 m2 par DCI XPO Concept, société liégeoise qui conçoit des expositions itinérantes à caractère culturel et historique, avec le support de musées et de collectionneurs privés et le recours à des copies d’objets d’époque. Des décors ont été reconstitués pour offrir aux visiteurs une mise en perspective.

Le public commencera par découvrir des vues satellites et un globe de 2 mètres de diamètre pour lui permettre de prendre conscience de l’importance de l’eau sur la Terre.

L’exposition remonte jusqu’au néolithique et montre une copie d’une pirogue taillée dans un seul tronc. Une barque en roseaux de la civilisation Inca trône aussi à l’entrée. Le parcours emmène ensuite les visiteurs sur les bords du Nil pour voir le savoir-faire poussé des marins égyptiens. Vient ensuite une partie sur l’Antiquité qui permet notamment d’appréhender l’évolution de la vision du monde à travers la reproduction des cartes de l’époque, dont la Table de Peutinger où figurent les routes et les villes principales de l’Empire romain.