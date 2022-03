L’exposition "Toutankhamon, son tombeau et ses trésors" reportée au 20 juillet

L’exposition "Toutankhamon, son tombeau et ses trésors", qui devait initialement ouvrir ses portes le 5 avril sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, est reportée au 20 juillet, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Cette décision aurait été prise "suite à des changements logistiques et afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions", précisent-ils. L’événement présentera plus d’un millier d’objets, de trésors, de graphiques, d’images et de films offrants une perspective globale et passionnante sur cette découverte archéologique majeure et de ce tombeau d’exception, découvert il y a 100 ans, le 4 novembre 1922, à Louxor par l’archéologue britannique Howard Carter.

Les cloches sonneront vendredi le début de la saison estivale de l’aéroport de Bruxelles-National, avec le coup d’envoi des vacances de printemps (Pâques). Plus de 900.000 personnes devraient fouler le tarmac de l’aéroport, vers des destinations proches mais ensoleillées ou pour des aventures plus lointaines, a indiqué mercredi Brussels Airport.