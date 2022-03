L’exposition "Toutankhamon, son tombeau et ses trésors" reportée au 20 juillet

Cette décision a été prise "suite à des changements logistiques et afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions", précisent-ils.

L’événement présentera plus d’un millier d’objets, de trésors, de graphiques, d’images et de films offrants une perspective globale et passionnante sur cette découverte archéologique majeure et de ce tombeau d’exception, découvert il y a 100 ans, le 4 novembre 1922, à Louxor par l’archéologue britannique Howard Carter.

Pour plus d'informations