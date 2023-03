L’exposition #Stolenmemory, en hommage aux victimes du nazisme, fait escale dans le Hainaut

Plus de 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, les exactions commises lors du conflit constituent encore un important enjeu mémoriel. Lutter contre l’antisémitisme, le racisme, l’homophobie, et l’eugénisme dans nos sociétés contemporaines passe indiscutablement par un regard vers le passé. Seulement, aujourd’hui, la plupart des témoins de l’époque sont décédés et il convient de perpétuer leur mémoire pour continuer de sensibiliser les publics. Depuis 20 ans, l’organisation Arolsen Archives, centre international de documentation des persécutions nazies, récolte les biens perdus d’anciens prisonniers et prisonnières de camps de concentration. Leur exposition itinérante #StolenMemory fait escale partout dans le monde pour raconter les destins brisés des nombreuses victimes du nazisme.