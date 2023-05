L’exposition Romy Schneider : une immersion fascinante dans la vie de l’actrice au Palace

Au-delà de l’exposition, Le Palace propose également une programmation cinématographique en lien avec Romy Schneider. Parmi les films projetés en programmation régulière, on retrouve des œuvres marquantes telles que La piscine de Jacques Deray, Les choses de la vie, César et Rosalie et Max et les Ferrailleurs de Claude Sautet, L’important c’est d’aimer d’Andrzej Żuławski, Le procès (The Trial) d’Orson Welles (copie restaurée en 4K), L’enfer d’Henri-Georges Clouzot de Serge Bromberg & Ruxandra Medrea, Clair de femme de Costa-Gavras, La mort en direct de Bertrand Tavernier et La banquière de Francis Girod.