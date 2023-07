Le 20 avril 2002 Pierre Rapsat décède. En Belgique, l’émotion est grande. Avec la disparition de cet artiste au grand cœur, un pan de l’histoire musicale belge s’achève.

Son parcours de musicien commence dans les années 70, avec un passage dans de différents groupes rock (Tenderfoot Kids, Jenghiz Kahn, Laurelie…) qui lui ouvrent la voie des planches dans des thés dansants, des bals de sa région. La musique sera sa raison de sa vie.

73, marque un tournant et amorce sa carrière solo avec un premier album New York en anglais, puis en Français. Rapsat sera un précurseur en inventant un rock à texte, mature et mélodieux. Il sera considéré dans les années 70 comme l’une des grosses figures du rock belge !

Sa carrière se poursuit avec un passage à l’Eurovision de la Chanson en 1976 où il décroche une 8e place.

Dans les années 80, les tubes s’enchaînent et lui apportent une première consécration avec son album Lâchez les fauves qui sera son premier grand succès en Belgique. En 86, Rapsat remplit Forest National, une première pour un artiste francophone.

Des hauts et des bas nuanceront son parcours.

En 2001, paraît Dazibao, son ultime et dernier album qui clôture sa carrière en apothéose.

En 2002, Pierre Rapsat nous quitte à 53 ans, beaucoup trop tôt car engagé sur le chemin d’une renaissance, l’artiste a gagné en maturité et une voie peut-être royale s’ouvrait à lui.

De façon chronologique, l’exposition " Pierre Rapsat – Les rêves sont en nous " rend hommage à l’homme et à l’artiste qu’il était.

Elle suit par le biais de nombreux documents sonores et visuels, le cours des différentes étapes de sa carrière, ses albums et ses concerts. Elle retrace grâce à de nombreux objets prêtés par des collectionneurs le parcours intense de l’artiste au fil des années depuis le début, jusqu’à son aboutissement.