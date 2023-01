L'exposition "Mirror of Self" au Hangar : focus sur les autoportraits

"Mirror of Self" est la 7e exposition thématique créée par Hangar dans le cadre de PhotoBrussels Festival. A travers des projets et approches artistiques variés, l’exposition interroge sur la représentation de soi, que ce soit dans une quête d’identité́, un rapport à son environnement, aux autres ou à soi-même. On en parle avec Delphine Dumont, directrice du Hangar et fondatrice du PhotoBrussels Festival.

Ils se photographient partout, tout le temps, sur le trajet de l’école, aux concerts, en vacances… Les adolescents, les jeunes adultes et même parfois les plus âgés sont devenus des adeptes du selfie : plus une photo qui n’est pas une mise en scène de soi-même, c’est la tendance. Cette tendance, elle est interrogée par une exposition qui vient de s’ouvrir au Hangar à Ixelles.

"Mirror of Self" n’est pourtant pas une exposition de selfie. Ce sont des artistes-photographes qui à travers des autoportraits disent beaucoup d’eux-mêmes, de nous-même et de notre société. Delphine Dumont affirme avoir reçu environ 400 dossiers, principalement de jeunes artistes, suite à l’appel à projet lancé. 23 d’entre eux ont été sélectionnés pour l’exposition.

On y retrouve des thématiques très variées. Louka Perderizet, photographe changeant de genre, racontant de manière très pudique son cheminement. Omar Victor Diop, par ses autoportraits, compose une véritable ode à la nature. Barbara Iweins a quant à elle photographié les 13.000 objets présents chez elle pendant 5 ans, considérant qu’il s’agit d’un autoportrait d’elle-même.

Delphine Dumont clôture sur la différence entre un photographe et un artiste. "Un artiste c’est sa vie, sa passion, il a un propos, il a quelque chose à dire. Quand on fait une belle photo de coucher de soleil, c’est de la contemplation."