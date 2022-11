L’exposition Lego “The Art of the Brick” fait une escale en Belgique après un tour du monde

Qu’avez-vous fait de mieux avec une boîte de Lego ? Nathan Sawaya, lui, il fabrique de vraies sculptures monumentales réalistes, en assemblant des millions de petites briques. L’américain était juriste avant de changer de vie en 2004. Le résultat, c’est une expo intitulée "The Art of the Brick" qui pérégrine un peu partout dans le monde. Il y a des créations personnelles de Nathan et puis aussi des relectures de grandes œuvres d’art telles que la Joconde ou La nuit étoilée de Van Gogh. Apparemment, il n’a pas encore eu le temps de sculpter un cornet de frites géant et ça, c’est bien dommage… C’est à voir à la Grand Place, qui n’est pas en Lego, mais qui n’est pas mal non plus !