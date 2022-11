L’exposition itinérante PLAY est à Nivelles pour sa dernière escale du 19 novembre au 10 décembre

L’exposition qui rend hommage aux jouets des enfants brabançons est de retour ! Une occasion de revisiter avec nostalgie son passé ou celui de ses enfants dans une fresque mouvante qui nous immerge dans l’univers mystérieux du jeu.

PLAY est le fruit d’un appel à projets porté par PULSART, plateforme d’art contemporain qui finance des projets artistiques en lien le territoire du Brabant wallon. Les gagnants de l’époque, le collectif Mécaniques Discursives formé par Frédéric Penelle et Yannick Jacquet, exposaient déjà leur travail en 2019. Après deux ans de crise sanitaire et des inondations ayant détruit une partie de l’exposition, PLAY reprend vie. Le projet a fait son come-back en mars et a voyagé un peu partout dans le Brabant-Wallon, sa dernière escale est à Nivelles du 19 novembre au 10 décembre.