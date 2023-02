L’exposition immersive Whispering Lights s’ouvre à Reset, au cœur de Bruxelles

L’experte en réalité virtuelle Marine Haverland et l’ex-programmatrice des nouvelles narrations audiovisuelles Laure Hendrickx ont présenté mardi leur nouvelle exposition Reset Immersive-Whispering lights, mêlant expérience immersive, réalité virtuelle et photographies à fluorescence à Bruxelles. L’exposition se tiendra du 22 février au 14 mai.

Organisée au sein du Reset, un bâtiment actuellement inoccupé qui accueillera le futur quartier général de la zone de police de Bruxelles-capitale Ixelles, de plus de 1800 mètres carrés, les spectateurs pourront y observer des œuvres numériques exposées pour la première fois en Belgique.

L’exposition est organisée comme un jeu de piste au cours duquel plusieurs œuvres polymorphes de l’artiste Laetitia Bica sont disposées. L’artiste photographie au microscope électronique des végétaux venus du Sud de l’Europe jusqu’en Wallonie par le biais d’immigrés, notamment italiens, dans des images fluorescentes. En outre, des vidéos du Bruxellois Antoine De Schuyter sont projetées dans un long couloir ainsi que dans une pièce dédiée. Les œuvres de l’artiste sont des prises de vues réelles, déformées après pour donner lieu à un rendu abstrait et immersif.

"On a envie de montrer plus d’art numérique et immersif en Belgique", explique Laure Hendrickx. "On a une grande passion pour ces nouvelles créations." L’exposition est accompagnée d’un fond sonore ambiant avec divers bruitages, notamment d’animaux.

Deux sections de réalité virtuelle sont également mises à disposition. La première avec les œuvres de Laetitia Bica, animées, et la deuxième avec le film de fin d’études de Marc Zimmerman, un artiste d’animation allemand. "Pour nous c’est important de voir que même des films de fin d’études sont réalisés en réalité virtuelle" détaille Marine Haverland. L’accent est mis sur les arts immersifs et la volonté de les faire découvrir au grand public.

L’idée de l’exposition est venue aux organisatrices il y a de cela un peu plus d’un an, lors d’une visite du bâtiment pour lequel elles ont eu un coup de cœur quasiment immédiat.