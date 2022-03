L’exposition immersive "Viva Frida Kahlo" s’ouvre vendredi dans le centre de Bruxelles

"Viva Frida Kahlo" a été conçu par l’organisateur MB Presents, avec l’approbation de la fiducie gérant les droits liés à Diego Rivera et Frida Kahlo, et en partenariat avec l’ambassade du Mexique et la Ville de Bruxelles. "Après avoir présenté les expositions immersives de Vincent Van Gogh et Salvador Dali, nous sommes ravis de pouvoir présenter le travail de Frida Kahlo", s’enthousiasme Manu Braff (MB Presents), promoteur de l’exposition.