L’exposition immersive ‘‘Toutankhamon, son tombeau et ses trésors’’ arrive à Bruxelles!

Dès le 20 juillet, et après avoir conquis le public et les critiques aux quatre coins du monde, elle fera escale à Tour et Taxis pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Avec ses centaines d'objets parfaitement reconstitués, ses décors époustouflants et ses explications passionnantes, c'est l'exposition la plus complète au monde pour partir à la rencontre du jeune pharaon, un siècle après la découverte de son tombeau.

Le 26 novembre 1922, l’archéologue britannique Howard Carter faisait une découverte extraordinaire dans la Vallée des Rois : la tombe presque intacte de Toutankhamon, un jeune pharaon décédé plus de 3000 ans auparavant. Face aux milliers d’objets qui apparaissaient à la lueur de sa bougie, il se serait exclamé : " Je vois des choses merveilleuses ! "

Un siècle plus tard, l’émerveillement suscité par le trésor funéraire et le destin mystérieux du plus célèbre des pharaons reste universel. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui partagent cette fascination : l'exposition ‘‘Toutankhamon – Son tombeau et ses trésors’’, prendra ses quartiers à Tour & Taxis à partir du 20 juillet. Foulée par près de 7,5 millions de visiteurs dans 40 villes à travers le monde, elle replace dans son contexte historique et reproduit dans ses moindres détails, grâce à des répliques et à la 3D, le trésor funéraire de Toutankhamon.

Avec ses 1000 pièces d’exception réparties sur un espace de plus de 3000 m2, cette exposition est la rétrospective la plus complète jamais réalisée sur le jeune roi.

L'exposition " Toutankhamon, son tombeau et ses trésors " se distingue des autres présentations archéologiques car elle permet aux visiteurs de découvrir, en un seul et même lieu proche de chez eux, toute l’abondance et la magie du trésor funéraire du pharaon. Cette prouesse est rendue possible par le recours aux répliques. Celles-ci n’ont pas pour objectif de remplacer les originaux, pour la plupart conservés au Musée égyptien du Caire, mais bien de les compléter.

De quoi permettre à un public large, expert ou non, jeune ou moins jeune, d’apprendre en s’émerveillant et de célébrer en grande pompe la venue à Bruxelles du plus fascinant des pharaons.

Info & tickets: www.tutankhamunexpo.com