L'exposition immersive sur Van Gogh de retour à Bruxelles

L'exposition "Van Gogh: The immersive experience" posera ses bagages pour la deuxième fois à Bruxelles à partir du 18 février. L'expérience autour des œuvres du peintre néerlandais a été retravaillée et enrichie de nouveaux contenus.

A la galerie Horta, les visiteurs seront invités à se plonger dans l'univers de Vincent Van Gogh grâce à des projections numériques allant du sol au plafond. Le tout au rythme d'une bande sonore créée spécialement pour l'événement. Au total, plus de 300 œuvres du néerlandais seront présentées.

Pour son deuxième passage dans la capitale belge, l'exposition a été enrichie. Dans la nouvelle salle immersive "From woodblocks to Van Gogh", le public pourra désormais découvrir la technique millénaire de la gravure sur bois, inventée en Chine il y a plus de mille ans et utilisée ensuite au Japon pour produire les fameuses estampes japonaises, auxquelles Van Gogh s'est beaucoup intéressé et qui l'ont influencé dans son travail.