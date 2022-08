L’exposition féministe transgressive et audacieuse d’Aline Bouvy au MAC’S du Grand Hornu

Des policiers nus en position lascive, des néons semblables à des jets d’urines, des chiens en plâtre en plein rapport sexuel, des urinoirs retournés fixés au plafond… Une chose est sûre l’exposition d’Aline Bouvy surprend, bouscule même parfois. A travers ces œuvres, l’artiste bruxelloise met un coup de pied dans la fourmilière de normes, s’en approprie les codes pour les transgresser.

Dans la grande salle d’exposition, des figures d’hommes composent la pièce, leur képi de policier est leur seul apparat : ils sont entièrement nus. Ces corps représentant à la fois l’autorité d’état et l’autorité patriarcale se dévoilent par une érotisation décomplexée. Le choix du nom de l’exposition "cruising" n’est pas un hasard, puisqu’en anglais il signifie à la fois "patrouille policière" et dans les milieux homosexuels "drague". Par sa joyeuse désinvolture vis-à-vis des tabous, Aline Bouvy souhaite se détourner des modèles dominants du patriarcat et de l’hétéronormativité. Entre les jambes des visiteurs, circulent au sol des voitures miniatures dotées d’intelligence artificielle, programmées pour reproduire les trajectoires caractéristiques des patrouilles de police.