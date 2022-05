L’exposition "Faste et Métiers d’art" au Château de Beloeil emmène les visiteurs dans un voyage au fil des siècles

Le majestueux domaine du Château de Beloeil accueille sa toute nouvelle exposition, "Faste et Métiers d’Arts", jusqu’en juin 2022. Pensée comme un dialogue immersif entre le passé et le présent, l’exposition présente les créations de seize artisans membre des Métiers d’arts. Ces pièces sont exposées dans le Château, avec le décor des salles qui servent ici d’écrin à ce patrimoine remarquable.

Les créateurs se sont inspirés de l’histoire, des anecdotes et de l’atmosphère du lieu dans le processus. Les disciplines artistiques présentées sont aussi diversifiées, dans un souci d’éclectisme : céramique, bijouterie, sculpture, verrerie, tapisserie, dentelle… C’est près de 80 objets qui seront exposés, dans le but d’emmener le public dans un voyage au fil du temps. Des chambres aux salles d’apparat en passant par les jardins extérieurs et les terrasses, c’est tout le mobilier des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles qui est présenté. Comme un miroir du mode de vie de l’époque.