L’exposition "Extra Muros, au-delà des murs" à la gare de Liège-Guillemins dès le 22 avril

Les lieux seront divisés en trois parties successives, à savoir "les murs qui oppressent et enferment", "les murs de mémoires et ceux qui protègent" et "les murs qui expriment, les murs libératoires". Selon les organisateurs, elles permettront "de mettre l’accent sur la polysémie des murs", qu’ils soient physiques, figuratifs ou mentaux. Ainsi, les visiteurs pourront, entre autres, découvrir les étonnantes techniques de manipulation utilisées par la médecine au fil de l’histoire pour comprendre le cerveau et les maladies mentales ou encore admirer le mur en tant que support pour l’art, point d’orgue de l’exposition. Celle-ci sera accessible sept jours sur sept de 10h00 à 18h00.