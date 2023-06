L’exposition du Rijksmuseum consacrée à Vermeer a attiré plus de 650.000 visiteurs

En raison de l’enthousiasme suscité, des billets supplémentaires ont été mis à disposition du public et le musée a prolongé ses heures d’ouverture jusqu’à 23 heures et même 02h00 le dernier week-end. En prélude à l’exposition, une équipe de conservateurs, de restaurateurs et de scientifiques a mené des recherches pour en savoir plus sur la méthode de travail de Vermeer et ses choix artistiques. Le Rijksmuseum poursuivra cet examen et étudiera dans les mois à venir, en collaboration avec la Mauritshuis et l’Université d’Anvers, plusieurs œuvres parmi lesquelles "Vue de Delft", "Le Géographe", "Sainte Praxède" ainsi que "Le Christ dans la maison de Marthe et Marie". Les résultats de cette étude seront présentés en 2025.