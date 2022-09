L’exposition de modélisme ferroviaire wanzoise a émerveillé petits et grands

Les décors sont époustouflants. La gare de Sclaignaux, près d’Andenne, celle d’Ans, des entreprises sidérurgiques, et chaque fois avec le souci du détail : " C’est ça un club : il faut aller le plus loin possible. Nous sommes tous passionnés et on crée des choses les plus proches possible de la réalité. Personnellement j’y consacre 15 à 20 heures par semaine. J’avais un grand-père qui était cheminot et un parrain qui était passionné par ça. Mon papa aussi. De là est venue la passion ", explique Toussaint Viteux, président du club.