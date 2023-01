L'exposition de dessins antisémites de Malines s'installe au siège de l'ONU à New York

L'exposition #FakeImages, précédemment présentée à la Kazerne Dossin à Malines (Anvers), sera exposée au siège des Nations unies à New York du 16 janvier au 20 février. Celle-ci comprend la plus grande collection de dessins, d'affiches et d'objets antisémites réunie par Arthur Langerman, un survivant belge de l'Holocauste.

L'exposition, qui présente des images antisémites de plusieurs époques, montre comment l'antisémitisme s'est développé au fil du temps et pourquoi l'antisémitisme et d'autres formes de discrimination et d'exclusion sont toujours un problème aujourd'hui.

La section contemporaine liée à la collection historique comprend des installations interactives qui invitent les visiteurs à voir et à découvrir des mécanismes intemporels liés à ces discriminations tels que les stéréotypes, les théories du complot, la propagande, la supercherie et l'humour.

Après une première exposition à succès à la Kazerne Dossin en 2021 et une version modifiée de l'expo présentée au siège de la Commission européenne à Bruxelles du 8 novembre au 11 décembre 2022, la troisième mouture va donc désormais ouvrir ses portes à New York.

L'exposition entend jouer un rôle dans la prévention de la discrimination et de la haine. Cette collection a été réunie par Arthur Langerman, survivant de l'Holocauste, qui a rassemblé plus de 9.000 pièces originales, en faisant la plus importante collection de ce type en Europe. Celle-ci est gérée par le Centre de recherche sur l'antisémitisme de l'Université technique de Berlin.