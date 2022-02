L’exposition "D’un jour à l’autre, le XVIIIe siècle", une plongée dans le quotidien des châtelains du Domaine de Seneffe

Situés près de La Louvière, en province du Hainaut, le Domaine de Seneffe, son château et son musée témoignent d’un patrimoine remarquable. Au milieu d’un parc de 22 hectares classé Parc & Jardins exceptionnels de Wallonie, le château du XVIIIe fait état d’éléments architecturaux splendides : une orangerie, un théâtre néoclassique, le parc et ses jardins ou la volière. Le musée abrite également le Musée de l’orfèvrerie de la FWB, qui comporte une des plus importantes collections de Belgique.

Si le musée est fermé depuis le 14 février, c’est parce que toute l’équipe du Domaine s’active à mettre en place la nouvelle scénographie de l’exposition à venir, D’un jour à l’autre, le XVIIIe siècle. Meubles, tissus, papiers peints et décors sont installés par les experts afin de pouvoir inaugurer correctement le nouvel évènement. D’un jour à l’autre promet en effet une plongée plus vraie que nature dans le quotidien des châtelains du XVIIIe : découverte de leurs loisirs, de leurs traditions et coutumes, des appartements de commodité ou de société… Même le quotidien des domestiques sera dévoilé, permettant aux visiteurs d’arpenter leurs couloirs et leurs étages.

Sur la page Facebook du domaine, des photos sont régulièrement postées afin de donner envie aux visiteurs de découvrir la nouvelle exposition. Jour après jour, de nouveaux éléments sont en effet dévoilés…