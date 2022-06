Dans cette installation, le visiteur est plongé dans un univers fantasmagorique. Un jardin privé aux rochers LED surplombe une belle piscine californienne. Si au premier abord ces images font rêver, rapidement le spectateur perçoit que quelque chose dénote. Au fond de l’eau, la base est trouble, presque marécageuse. Ici, Medhi Gorbuz tente d’attirer le regard sur ces espaces clos des classes privilégiées. Il questionne cette tendance à s’enfermer, évoque un consumérisme qui aliène. Dans cette prison dorée, la putréfaction serait inévitable, l’artiste la symbolise par l’eau croupie.

Ce qu’il espère de son exposition c’est d’inciter à une réflexion. Par une vidéo, "Noli me tangere" dont le titre signifie à la fois ne me touche pas et ne me retiens pas, Medhi Gorbuz questionne le rapport au corps et au toucher. Des plans serrés d’un homme, comme caressé par la caméra, nous transportent dans l’intime sans pour autant pouvoir y accéder.

Informations pratiques

Salle aux piliers, BAM – Beaux-Arts Mons

Rue Neuve 8, 7000 Mons

Du 25 juin au 21 août 2022

Vernissage : le 24 juin