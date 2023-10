L'exposition à la lumière de nuit aurait une vraie influence sur la santé mentale.

Une équipe dirigée par des chercheurs de la Monash School of Psychological Sciences et du Turner Institute for Brain and Mental Health, en Australie, a examiné les données de 86.772 participants issus de la UK Biobank, et plus particulièrement leur exposition à la lumière, leur sommeil, leur activité physique, et leur santé mentale. Les résultats ont été publiés dans la revue Nature Mental Health.

Le risque de dépression augmenterait de 30% chez les personnes fortement exposées à la lumière pendant la nuit.

A contrario, ce risque diminuerait de 20% chez celles exposées à de grandes quantités de lumière au cours de la journée.

Cela témoigne de la "puissante influence" de l'exposition à la lumière, diurne ou nocturne, sur la santé mentale des sujets. Les chercheurs précisent dans un communiqué, sans fournir de chiffres précis, que le risque serait similaire pour d'autres comportements comme l'automutilation, la psychose, les troubles bipolaires, le trouble anxieux généralisé ou encore le syndrome de stress post-traumatique.