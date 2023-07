L’expo World Press Photo rassemble à Knokke les meilleures photos de presse de l’année

L'exposition World Press Photo a été inaugurée jeudi à Knokke-Heist. À partir de vendredi et jusqu'au 15 août, le grand public pourra y admirer les meilleures photographies de presse et de documentaire de l'année écoulée.

"L'objectif du World Press Photo est d'encourager l'échange de connaissances et de dévoiler les histoires de la photo de presse à un large public", a expliqué l'organisation. Cette année, plus de 3.700 photographes de 127 pays ont participé au concours. Les 24 lauréats sont issus de 23 pays dont l'Argentine, l'Australie, la Chine, le Danemark, l'Équateur, le Mexique ou encore le Maroc.

Contrairement aux autres années, le concours n'a pas été organisé autour de certains thèmes, mais à partir des continents. Le jury a choisi le cliché d'Evgeniy Maloletka "Le siège de Marioupol" comme grande gagnante de la "Photo de l'année". "L'image conflictuelle du siège de Marioupol capture en une seule image la souffrance humaine causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie", peut-on lire en commentaire.

Le seul lauréat belge est Nick Hannes avec sa série "The Capital", qui montre l'envers du décor de la nouvelle capitale administrative égyptienne, près du Caire. "Ces histoires fascinantes, ainsi que celles des autres gagnants, seront montrées à des millions de personnes dans le cadre de l'exposition itinérante annuelle dans plus de 60 villes à travers le monde et seront vues par des millions d'autres en ligne", ont conclu les organisateurs.

World Press Photo est une association qui soutient et défend le photojournalisme. Son concours annuel de photographie de presse bénéficie d'une aura internationale.