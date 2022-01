L’expo ''Toutankhamon, son tombeau et ses trésors'' dès le 5 avril à Bruxelles

Plus d’un millier d’objets, de trésors, de graphiques, d’images et de films tous azimuts offrent une perspective globale et passionnante de ce fait archéologique majeur et de ce tombeau d’exception. Un audioguide moderne, intégré et écrit en collaboration avec des égyptologues sera mis à disposition du public et décliné dans deux versions (pour petits ou grands). Les cercueils et sanctuaires en or, les masques, les bijoux et le sort de ce roi mort si jeune déchaînent les passions depuis la nuit des temps. Une histoire unique, celle Toutankhamon et de la grande Egypte, narrée de manière éducative, passionnante et divertissante.