L’expo la plus originale de la rentrée THE GRID – La grille au Musée L

Le minimalisme repose sur le principe d’économie de moyens mais aussi de la perception dans l’espace. La grille sert de structure combinatoire, comme pour les carrés en acier disposés au sol par Carl Andre (et sur lesquels on peut marcher) et la sculpture 1 – 3 - 5 - 7 - 9 (1989) de Sol LeWitt, un système de quadrillage de cubes. La forme reproduit une réglementation urbanistique de la ville de New York qui impose une structure en pyramide à degrés aux gratte-ciel, pour assurer la circulation de l’air. Ici la grille est à la fois un système mathématique, une structure architecturale et une sculpture ouverte. The Grid présente aussi plusieurs livres d’artiste de Sol LeWitt dont Photogrids (1978) où la grille structure l’espace urbain.