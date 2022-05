L’expo "Identités décoloniales. De l’Afrique à Mons" présentée au Mons Memorial Museum

Le Mons Memorial Museum (MMM) a ouvert vendredi l’exposition "Identités décoloniales. De l’Afrique à Mons". En partenariat avec l’UMons, le musée s’est associé avec l’artiste Pitcho Womba Konga pour mettre l’héritage colonial au service d’une compréhension des racines multiples et plurielles de la mémoire collective. L’exposition parcourt l’histoire de la colonisation belge au Congo, au Rwanda et au Burundi, à travers plusieurs témoignages sonores et visuels récoltés durant un an dans la région montoise.