L’expo Dino Word débarque à Charleroi

Vous le saviez, vous, que la douce mésange ou le caneton duveteux sont des dinosaures ? On peut apprendre cela à l’expo Dino World. Elle était de passage à Bruxelles l’année passée et si vous l’avez loupée, cessez immédiatement de sangloter dans vos mains : les dinosaures envahissent à présent Charleroi ! Direction le site de Caterpillar à Gosselies, c’est là que l’expo a installé ses décors très efficaces. Toute la famille va être conquise par les dizaines de dinos représentés en taille réelle ! Vous pourrez y rencontrer un T-Rex ou encore un Stégosaure… Entre promenade parmi des créatures incroyables et expériences ludiques, cette expo nous apprend que les dinosaures ont disparu – sauf sous leur forme aviaire ! Après cette visite, vous regarderez vos canaris d’un autre œil !