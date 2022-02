L’expo choc "Tomi Ungerer. L’enfant terrible" est à découvrir à la Fondation Folon en mars

Tomi Ungerer est considéré comme l’un des plus importants auteurs de littérature jeunesse depuis plus de 60 ans et un génie du dessin. Il a notamment reçu le prix Hans-Christian Andersen, le petit prix Nobel de littérature, pour l’ensemble de son œuvre en 1998. Parmi ses livres pour enfants, plusieurs ont connu un succès international, comme Les Trois Brigands (1961) ou Jean de la Lune (1966).