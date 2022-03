L'explosion de joie du vestiaire lensois au moment de l'annonce de la sélection de Jonathan Clauss

Alors que la France s'apprête à affronter la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en amical fin mars, Didier Deschamps, le sélectionneur français, a décidé de faire peau neuve en sélectionnant deux novices : Jonathan Clauss, 29 ans (RC Lens) et Christopher Nkunku, 24 ans (RB Leipzig).

Particulièrement incisif avec Lens depuis de nombreux mois, Clauss est donc enfin récompensé de ses efforts sur son flanc droit. A 29 ans, il goûtera donc pour la 1e fois aux joies d'une sélection nationale. Et même si cette 1e convocation était dans l'air et que le joueur devait sans doute déjà être au courant d'une manière ou d'une autre, tout le vestiaire lensois s'est retrouvé autour de son latéral pour suivre en direct la conférence de presse de Didier Deschamps.

Et alors que la tension était plus que palpable, tout le groupe a explosé au moment où le sélectionneur a cité le nom de Clauss. S'en sont suivies de belles scènes de joie et de liesse d'un groupe visiblement uni autour de son nouveau "Bleu". Chouette à voir !