L’explorateur et spécialiste des régions polaires Alain Hubert lauréat du prix de la Belgica

Alain Hubert rappelle que l'expédition de De Gerlache restera la première expédition internationale et scientifique sans objectifs géopolitiques en Antarctique. Il n’empêche qu’elle a permis, par la suite à la Belgique, de faire partie des nations qui ont fondé le traité Antarctique et de créer la base Roi Baudouin. Alain Hubert estime qu’il poursuit donc un processus entamé par son prestigieux prédécesseur : " Nous avons une véritable histoire et une tradition dans l’Antarctique qu’il fallait réactiver avec la problématique des changements climatiques. Il y a maintenant une quinzaine d'années, nous avons construit une station qui respecte l'environnement. Elle n'utilise que le vent et le soleil pour son énergie. Pourtant, elle a une activité très importante puisqu’elle peut accueillir 50 personnes. Dans un environnement extrêmement hostile, la Belgique a prouvé qu’elle pouvait faire beaucoup mieux que tout le monde. La station Princesse Elisabeth est toujours la seule station zéro émission au monde. Ça, c'est passionnant et c'est quelque chose qui nous est propre à nous autres, les Belges. "

Ces dernières années, la gestion de la station Polaire Princesse Elisabeth a fait l’objet de beaucoup de critiques et a même fait l’objet d’une enquête judiciaire. Blanchi par rapport aux accusations d’enrichissement personnel, Alain Hubert, aujourd’hui, se réjouit de pouvoir tourner la page et de penser à l’avenir : " Nous avons en Belgique une flexibilité et une efficacité que beaucoup nous envient aujourd'hui. Et donc c'est important aussi pour les jeunes de pouvoir montrer en fait que dans une situation comme celle d’aujourd'hui, très compliquée, une dynamique positive est mise en place. Ca permet d’avancer et ça c'est vraiment formidable. "