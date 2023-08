L’explorateur belge Louis-Philippe Loncke bat le record de traversée des Alpes françaises sans assistance

Après avoir parcouru la Kungsleden, un sentier de trekking d’environ 425 km de longueur situé au nord de la Suède, en autonomie complète en 2021, les Pyrénées sur environ 700 kilomètres en 2020 sans réapprovisionnement ou encore la Vallée de la mort aux États-Unis en 2015 du plus haut point au Nord au point le plus bas au Sud, le Belge a parcouru la Grande Traversée des Alpes (GTA) de 623 km sans assistance en 24 jours.

L’explorateur a dû faire face à quelques difficultés sur le parcours, comme une bretelle de sac à dos qui se casse au bout du quatrième jour ou le haut de sa tente déchiré à cause du vent, lit-on dans un récapitulatif de son périple. Une douleur au tendon d’Achille dès le cinquième jour, la fermeture de certaines sources à la suite de restrictions d’eau et une soudure de son matelas pneumatique en moins sont venues s’ajouter aux obstacles rencontrés durant son voyage. Le Belge explique également avoir vécu une canicule de quatre jours, soit plus que lors de ses traversées de déserts par le passé.