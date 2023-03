L’exploitation minière des fonds marins, un combat pour lequel il est temps de se positionner.

Pour les activistes, se positionner en faveur d’une exploitation minière des fonds marins est indéfendable puisque les scientifiques estiment que 30 ans de recherches supplémentaires sont nécessaires. La Belgique, le Portugal, l’Italie et les Pays-Bas, ont comme point commun de s’être déclarés "Blue Leader". C’est un engagement à protéger 30% des océans de l’industrie extractive lourde. Le Collectif souhaite que ces pays assument leur statut et aillent négocier ce 16 mars à l’Autorité Internationale des Fonds Marins pour une application stricte du principe de précaution sur une durée minimale de 10 ans. Récemment c’est le Canada qui s’est prononcé en faveur d’un moratoire, la Belgique est encore une fois à la traîne sur la scène internationale. De plus, de nombreux constructeurs automobiles (Renault, Volkswagen, BMW) et entreprises du numérique (Google, Samsung et Microsoft) appellent également à un moratoire. “Sans un code minier extrêmement rigoureux et toutes les recherches scientifiques nécessaires, il est insensé de débuter une quelconque exploitation endéans les dix ans” précise Adélaïde Charlier.