L’exoquad, l’incroyable engin qui permet aux personnes handicapées de (re) goûter aux joies de la forêt

L’exoquad. Un mot un peu étrange que vous ne connaissez sans doute pas. Et pourtant, il mérite de l’être. Né d’une superbe histoire d’amour, cet engin électrique tout terrain pourrait bien être une bouffée d’oxygène dans le quotidien de nombreuses personnes en chaise roulante.

Tout droit venu de Norvège, l’exoquad a été créé par un homme amoureux. Mattias Storvestre, Suédois installé en Norvège, ne parvenait pas à trouver l’engin qui permettrait à son épouse de parcourir les forêts, montagnes et bois norvégiens avec leurs enfants. En manque de solution, il a décidé de créer la sienne, l’exoquad.

Après avoir créé le premier pour son épouse, d’autres personnes autour de lui ont commencé à lui en commander et c’est de cette façon que la société Exotek est née en 2020.

Le premier Exoquad destiné à la Belgique est arrivé dans nos contrées ce jeudi 25 mai du côté de Battice. La société belge Chaiseroulante.be a décidé d’en acquérir un pour pouvoir le mettre en location et en faire profiter un maximum de monde. Deux journées d’essai étaient organisées pour l’occasion et se sont révélées particulièrement fortes en émotion.

Des personnes à mobilité réduites ont pu goûter ou regoûter à la sensation de la forêt, de la grimpe et même à des sensations fortes. Ancien motard, handicapé de naissance, ou autre, ils ont vécu cette expérience avec un grand sentiment de liberté retrouvée.

Les commandes affluent désormais du monde entier et les dirigeants de l’entreprise norvégienne espèrent pouvoir en faire bénéficier un maximum de personnes handicapées à travers le globe.

Comme toute nouveauté fabriquée en peu d’exemplaires, l’exoquad reste difficilement accessible pour monsieur et madame tout le monde puisqu’il faut compter 21.000€ pour en acquérir un. Mais il pourrait bien se démocratiser au fil du temps et les possibilités de le louer devraient également se multiplier avec le temps. Pour le plus grand plaisir des personnes moins valides en recherche d’air frais ou de sensations fortes.