L’exode des coureurs de B&B Hotels KTM a commencé, 5 coureurs 'bankables' sur le marché, inquiétude pour les autres

Pour les autres coureurs, comme par exemple les expérimentés Pierre Rolland (36 ans) et Cyril Gautier (35 ans), la situation s’annonce très compliquée. "Si l’équipe met la clé sous la porte, on aura besoin d’un miracle pour trouver une nouvelle équipe", affirme Jens Debusschere, un des trois coureurs belges de l’équipe avec Jordi Warlop et Eliot Lietaer, à nos confrères de Sporza. "Si on avait su cela en septembre ou octobre, on aurait encore pu se retourner mais là, on est aux portes des premiers stages hivernaux et dans un peu plus d’un mois, les premières courses recommencent."

L’incertitude est plus présente que jamais dans le quotidien des 21 coureurs de B&B Hotels qui devront, probablement, se battre pour les dernières places dans les équipes professionnelles avec d’autres coureurs sans contrat comme Nairo Quintana, Mark Cavendish, Domenico Pozzovivo ou encore Jan Bakelants.