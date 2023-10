L’exode continue chez Soudal – Quick Step : le fidèle serviteur Morkov rejoint Astana pour emmener Cavendish dans les sprints

Le flou plane toujours autour de la possible fusion entre Jumbo Visma et Soudal – Quick Step. Des rumeurs de plus en plus insistantes qui soulèvent des doutes chez les coureurs de la formation belge. Si Ilan Van Wilder a poussé un coup de gueule après sa victoire aux Trois Vallées Varésines, d’autres coureurs ont décidé de quitter le navire, comme Florian Sénéchal qui a signé chez Arkea – B&B Hotels.

Dernier exemple en date, Michael Morkov. Le poisson-pilote danois quitte la formation de Patrick Lefevere pour Astana où il retrouvera Mark Cavendish, qui a annoncé ce mercredi qu’il prolongeait sa carrière d’un an.

L’équipe kazakhe a également annoncé ce mercredi l’arrivée de Vasilis Ansastopoulos, directeur de la performance, qui débarque en provenance de… Soudal – Quick Step.

L’annonce effectuée ce mercredi par la formation Astana attise encore un peu plus les flammes autour du potentiel deal entre Jumbo-Visma et Soudal – Quick Step puisque pas moins de 14 coureurs ont déjà ou vont quitter l’équipe belge. Le Wolfpack voit sa meute se disperser et des éléments historiques comme Tim Declercq ou Dries Devenyns ne porteront plus les couleurs bleues la saison prochaine.

La fusion Jumbo-Visma/Soudal – Quick Step ressemblerait donc sportivement plus à un ajout de quelques éléments de la formation belge dans le noyau de la formation néerlandaise