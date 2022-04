L'exercice régulier permet de limiter la progression de la maladie de Parkinson

Encore aucun moyen de prédire, de prévenir ou de guérir avec précision la maladie

Actuellement, il n'existe aucun moyen de prédire, de prévenir ou de guérir avec précision la maladie de Parkinson, rappelle Stop Parkinson. Les traitements disponibles, basés sur l'administration de médicaments visant à compenser l'effet d'une diminution de dopamine dans le cerveau, ne font que masquer temporairement les symptômes.

D'autres approches comme la greffe de cellules souches dans le cerveau, l'utilisation des dérivés de cannabis, ou la stimulation magnétique transcrânienne répétitive font l'objet de nombreuses recherches mais n'ont pas encore apporté de résultats réellement probants, souligne de son côté l'ASBL "Association Parkinson".

"Aujourd'hui, on compte 40.000 patients en Belgique, dont 15 % ont moins de 45 ans", rappelle Patrick Cras. "Cette maladie est le trouble neurologique qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Le nombre de patients devrait tripler d'ici 2040." On estime à dix millions le nombre de personnes atteintes de cette maladie dans le monde.